Üç kaybın kalıntıları kuyudan çıktı

İskele’den arabayla yola çıkan ve bir daha haber alınamayan 1963 kaybı 3 Kıbrıslı Türk’e ait oldukları düşünülen kalıntılar Larnaka’ya bağlı Trulli köyünde yürütülen kuyu kazısında bulundu



Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 kaybı 3 Kıbrıslı Türk'ün akıbetine ilişkin bilgi üzerine başlattığı kazı çalışmalarında 3 Kıbrıslı Türk'e ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaştı.

Larnaka’ya bağlı Trulli/Troulli köyünde yürütülen kuyu kazısında, İskele’den arabayla yola çıkan ve bir daha haber alınamayan 1963 kaybı 3 Kıbrıslı Türk’e ait oldukları düşünülen kalıntılar bulundu. Başlatılan kazıda kuyunun 11’inci metresinde insan kalıntılarına ulaşıldı. Kuyudan çıkan toprağı arkeologlar manuel bir şekilde tarama yapılırken, kuyunun geri kalanı rampa metoduyla kazılmaya devam ediliyor.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörlüğü'ne bu konuda soru yönelttik ve önceki gün, Trulli'de bir kuyuda bulunan insan kalıntılarına ulaşmış olduklarını bize doğruladılar.

Bir Kıbrıslı Rum "kayıp" yakınının gömü yerinin bulunması için gösterdiği çabalar, o dönemden yaşlı bir görgü tanığından aldığı bilgiler ve Kayıplar Komitesi'nin elinde bulunan başka bilgiler doğrultusunda Kayıplar Komitesi'nin Trulli köyü dışında bir zamanlar maden aramak üzere açılan kuyulardan birinde başlattığı kazıda, insan kalıntılarına ulaşıldığı öğrenildi.

Trulli'de yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda çok sayıda hayvan kemiği de bulunduğu öğrenildi.

Kayıplar Komitesi tarafından yürütülen kazılarda bulunan insan kalıntılarının, 1963-64 dönemi bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından öldürülmüş olan Kıbrıslı Türkler'in kalıntıları olduğu, bunların farklı yerlerden alınıp "kayıp" edilen 3 Kıbrıslı Türk olabileceği, birisinin Baf'tan Larnaka'ya giden bir Kıbrıslı Türk, birisinin genç bir çoban olabileceği de köyde anlatılanlar arasında bulunuyor.

Anlatılanlara göre Baf'tan Larnaka'ya bir şeyler almaya giden bir Kıbrıslı Türk kaçırılıp parası ve aracı çalınmış, öldürülmüş, sonra da Trulli'deki kuyuya atılmış. Aynı günlerde genç bir çoban ve bir başka Kıbrıslı Türk daha öldürülerek aynı kuyuya atılmış. Fakat tüm söylentilere karşın en kesin bilgi ancak Kayıplar Komitesi'nin yaptıracağı DNA testleri sonucunda ortaya çıkacak. Ve ancak kazı tamamlandığı zaman kuyuda kaç kişinin gömülü olduğu da ortaya çıkacak. Şu an köydeki tahminler, kuyuda üç kişinin gömülü olduğu doğrultusunda...

Trulli köyünde bize anlatılanlara göre, köy dışında maden ararken çeşitli kuyular açılmışmış ve bu kuyulardan birine 1963-64 dönemi öldürülen bazı Kıbrıslı Türkler atılmış. "Kayıp" Kıbrıslı Türkler için dönemin İngiliz/Birleşmiş Milletler yetkilileri arama başlatınca, kuyunun kapatılması için köye haber yollanmış, kuyuya birkaç metre toprak atılıp üstüne bölgedeki çiftliklerden hayvan ölüleri atılmış. Bu alanda maden aramaları için açılan 7-8 kuyu bulunmaktaymış...

Kayıplar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Erge Yurtdaş ise konuyla ilgili olarak bize şu bilgileri verdi:

"1963-1964 kaybı 3 Kıbrıslı Türk'ün kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmalarında insan kemiklerine rastlanılmıştır. 25/08/2022 tarihinde kuyuda drill yöntemi ile kazı yapılırken insan kalıntılarına ulaşılmıştır ve 26/08/2022 tarihinde drill çalışması durdurularak rampa yapılarak kuyuda insan kemiklerine rastlanılan seviyeye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Önceki gün kuyudan çıkarılan topraklar arkeologlar tarafında manuel olarak kontrol edilmekte ve dağınık kemiklere ulaşılmaktadır. Kuyuda insan kemiklerine 11. metrede ulaşılmıştır. Şu anki bulunan kemikler uyarınca MNI sayısı, aradığımız gibi 3'e ulaşmıştır."

Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üye Ofisi'nden alınan bilgiye göre, 2005 yılından itibaren başlayan ve ada genelinde eş zamanlı yapılan kazılarda, Kuzey’de her yıl Kıbrıslı Rum kayıplara ulaşılırken Güney’de son 7 yıl içinde Kıbrıslı Türk hiçbir kayıp araştırması ve kazısından sonuç alınamamıştı.

Kazı ekibinin çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak analizlerle kayıpların kimliklerinin tespit edilmesi ve Kıbrıslı Türk olmalarının teyit edilmesi durumunda 7 yıl sonra ilk kez Güney Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk kayıplara ulaşılmış olacak ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından ailelerine defin için teslim edilecek.

