Otoparkta bıçaklama

Girne’de üç yıl önce silahlı saldırıya uğrayan Eray Kenanoğlu, dün Girne’de Lemar Süpermarket’in park yerinde Yunus Salihoğlu’nu bıçaklayarak yaraladı

Girne’nin göbeğinde güpegündüz akıl almaz bir bıçaklama olayı yaşandı. Bıçaklı saldırıda Yunus Salihoğlu yaralandı.

Olay dün saat 11.30’da Girne Naci Talat Caddesi üzerinde bulunan Lemar Süpermarket’in otoparkında meydana geldi.

Araç içerisinde bulunan Eray Kenanoğlu ile Yunus Salihoğlu arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray Kenanoğlu, yanında bulundurduğu bıçak ile Yunus Salihoğlu karnından yaraladı.

Yaralanan Yunus Salihoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Eray Kenanoğlu ise kayıplara karıştı.

Eray Kenanoğlu, 2019 yılında silahlı saldırıya uğradığı yerin tam karşısında bu kez kendisi başka bir şahsı bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Son dönemlerde ismi sıkça duyulan Sedat Peker’in eski sağ kolu olarak bilinen, sanal bahis siteleri uzmanı olan Eray Kenanoğlu, 18 Mayıs 2019 akşamı Girne’de aracının içinde silahlı saldırıya uğramıştı. Öldürmek için sıkılan 14 mermiden 8’i vücuduna isabet etmişti. Turist olarak gelen tetikçi ise Türkiye’ye kaçmıştı.

