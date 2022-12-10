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Galabalık tarih oldu

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Lefkoşa’da yıllardır akşamcıların vazgeçilmezi olan Galabalık Restoran, artık anılarda kaldı. Bir süre önce faaliyetlerine son veren Galabalık Restoran, dün dozerler tarafından yıkıldı, restorandan geriye taş yığınları kaldı

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Galabalık tarih oldu
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Lefkoşa’da 18 yıldır Marmara bölgesinde faaliyet gösteren ve adeta bir marka haline gelen Galabalık Restoran artık tarih oldu.
Bir süre önce faaliyetlerine son veren “balık meyhanesi” Galabalık Restoran, dün dozerler tarafından yıkıldı, restorandan geriye taş yığınları kaldı.
Ülkede birçok kişinin müdavimi olduğu ve anılarını yaşadığı Galabalık Restoran’ın faaliyetini durdurmasının ardından binasının da yıkılması büyük üzüntü yarattı.
Galabalık Restoran, eşsiz balık mezeleri, sakin ortamı ve nezih atmosferiyle uzun yıllardır akşamcıların vazgeçilmez adresi olmuştu.
Galabalık Restoran’ın yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerine apartman inşasının başlayacağı öğrenildi.
Galabalık Restoran’ın direktörü Hüseyin Metinser de bir süre önce sosyal medya hesabından veda yazısı yazmıştı.
Metinser’in yazısı şöyleydi:
“Kendimi bildim bileli, sadece üretmek ve üretirken de mutlu olmak için çalıştım.
Ailemle birlikte, 18 yıldır GALABALIK markası ile sizlerle olduk.
Şimdi, yeni bir yolculuk için markamızı kalbimizin zirvesine yerleştirdik ve veda kararı aldık.
Bu veda bir son değil, yeni bir başlangıç aslında.
Zaman hızla akarken, en büyük mutluluğum, geride iyi bir isim, sevilen bir mekan bırakmak.
Üzgün müyüm? Evet.
Umutlu muyum? Evet…
Dediğim gibi, bazen yeni başlangıçlar için zor kararlar vermeniz gerekir. Benim için öyle bir süreç oldu.
Şimdi, yeni bir gelecek için, herkesin hafızasında önemli bir yere sahip GALABALIK markasına veda zamanı.
Bana ve aileme güvenen, inanan, bu sürede bizimle olan GALABALIK ailemize “hoşçakal” derken, yeni projelerde görüşmek üzere.”

 
 
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