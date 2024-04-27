Öğrencilerin iç çamaşırı ve çoraplarında uyuşturucu bulundu

Girne’de Kongo uyruklu iki öğrenci uyuşturucuyla yakalandı

Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde araçlarında tespit edilen ve yapılan aramada tasarruflarında uyuşturucu bulunan Kongo uyruklu öğrenciler Vigilance Dande ile Tashinga Simplicio Gwesu tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru 25.04.2024 tarihinde, saat 17.30 raddelerinde, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde park halinde şüpheli olarak bulunan bir araç içerisinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi Personeli tarafından yapılan aramada araçta tespit edilen Tashinga Simplicio Gwesu’nun üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisinde gri alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık bir gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, olay yerinde tespit edilerek tutuklanan Vigilance Dande isimli şahsın aracında yapılan aramada ise aracın ön şoför kapısının iç cep kısmında beyaz erkek çorabına sarılı, siyah erkek çorabı içerisinde alüminyum folyo ve 2 adet alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Vigilance Dande ile Tashinga Simplicio Gwesu’nun tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

