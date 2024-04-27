Uyuşturucuları Türkiye'den getirmişler

Girne’de 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hap, 5 adet tabanca mermisiyle yakalanan iki zanlı, uyuşturucu hapları Türkiye’den KKTC’ye satmak için getirdikleri yönünde ifade verdi

Girne’de düzenlenen Zehir Torbası Operasyonu’nda 395 adet bütün ve 21 adet de yarım hap, 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından edilen 865 Sterlin ve 6 bin 350 TL nakit parayla yakalanan 19 yaşındaki Baran Soran ile 23 yaşındaki Mehmet Salih Ekinci dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Girne’de garsonluk yapan zanlıların verdikleri ifadelerinde söz konusu uyuşturucu hapları Türkiye’den KKTC’ye satmak için getirdikleri yönünde ifade verdiklerini belirten polis, zanlılara ‘Uyuşturucu madde ithal, alma, verme ve tasarruf’ ve ‘Kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarruf’ suçlamaları getirildiğini kaydetti.

Polis, aranan şahıs olduğunu, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

