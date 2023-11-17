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Narkotik polisinden Mağusa'da başarılı operasyon

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Narkotik polisinden Mağusa'da başarılı operasyon
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Gazimağusa’da, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün düzenlenen “Gökkuşağı-2” operasyonunda bir ikametgahta uyuşturucu ve satışından elde edildiğine inanılan para ele geçirildi.

İkametgahta bulunan O.M.D. (E-27) ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan S.H. (K-21) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, ikametgahta satışa hazır paketler halinde yaklaşık 420 gram ağırlığında Hint keneviri, bir adet hassas terazi ve toplam 9 bin 805 TL ile 10 Euro nakit para tespit edilerek, emare alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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