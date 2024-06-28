Mağusa Hendeğine uçtu: 2 yaralı

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 5 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düştü. Kazada yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12:45’te meydana geldi.22 yaşındaki sürücü Mert Yunus Kılınç, Hisar Yolu Sokağı boyunca yönetimindeki EZ 194 plakalı aracıyla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, 5 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düştü.Kazada yaralanan araç sürücüsü Mert Yunus Kılınç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Şemse Türkmen, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.