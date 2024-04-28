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Lefkoşa’da uyuşturucuyla ilgili iki tutuklu

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Lefkoşa’da uyuşturucuyla ilgili iki tutuklu
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Lefkoşa’da, üzerinde uyuşturucu tespit edilen iki kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu Parkı’nda bulunan M.T.(E-47)’ye, GKRY Bölgesi’nden şüpheli bir madde atıldığının tespit edilmesi üzerine, bahse konu şahıs görevli askerler tarafından alıkonarak polise teslim edildi.            Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, M.T’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahsı tutuklayan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan sabaha yakın saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü E.U.(E-23)’nun şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs da tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
 
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