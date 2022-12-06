Larnaka’da araca silahlı saldırı

Larnaka’ya bağlı Oroklini’de içerisinde 6 yaşındaki bir çocuk ile 2 kişinin bulunduğu seyir halindeki bir araca ateş açıldı. Saldırıda şoför ve çocuk yaralandı





Kıbrıs'ın güneyinde Larnaka’ya bağlı Oroklini’de, önceki sabah içerisinde 6 yaşındaki bir çocuk ile 2 kişinin bulunduğu seyir halindeki bir araca ateş açıldı.

Olay 05.30 civarında meydana geldi.

İçinde 42 yaşında bir sürücü, 40 yaşında bir yolcu ve 6 yaşında küçük bir çocuk toplamda üç kişinin bulunduğu otomobile, kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 42 yaşındaki şoför ve 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Her ikisi de Larnaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağ bacağında delici bir yara ve kırık tespit edilen küçük çocuk, tedavi için Makarios Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Karnından ve bacaklarından yaralanan 42 yaşındaki şahıs ise hastanede tedavi görüyor. Hayati tehlikesi olmadığı bildiriliyor.

Haravgi gazetesi, vatandaşların cinayete teşebbüs olayının meydana geldiği Oroklini’de, ateşli silah, eldiven ve kukuleta bulunduklarını belirtti.



