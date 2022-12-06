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Yayaya çarpıp kaçtı

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Girne’de 25 yaşındaki yayaya çarpıp kaçan araç sürücüsü aranıyor

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Yayaya çarpıp kaçtı
Girne’de dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yayaya çarpıp kaçan araç sürücüsü ise aranıyor.
Dün sabah saat 06.40 sıralarında, Girne Semih Sancar Caddesi üzerinde SC 210 plakalı salon araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu yoldan çıktı ve belediyeye ait bilgilendirme levhasına çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak, bir markete ait park alanı içerisinde bulunan üç ayrı araca çarptıktan sonra o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak beklemekte olan 25 yaşındaki Demba Dabel’e çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Demba Dabel kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Kazaya sebep olan ve olay yerinden ayrılan araç sürücüsü aranıyor.
 

 
 
 
 
 
 
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