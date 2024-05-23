Kundaklamanın arkasında eşlerin husumeti çıktı

Lefkoşa’da bir aracın yakılmasıyla ilgili tutuklanan Hüseyin Eger ile Cuma Eger yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Hüseyin Eger’in eşi ile aracı yakılan kadının aralarında husumet olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa’da isminin baş harfleri A.Y. adına kayıtlı ancak E.O isimli kadının kullanımında bulunan aracının yakılmasıyla ilgili tutuklanan Hüseyin Eger ile Cuma Eger teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 13 Mayıs 2024 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Çağlayan’da

A.Y.’ye ait park halinde bulunan RF 427 plakalı, 2013 model mavi renk, Volkswagen Polo marka aracın üzerine henüz türü tespit edilemeyen yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandığını söyledi.

Polis, çevre güvenlik kameralarının incelendiğini, 2 erkek şahsın aracı ateşe verirken görüldüğünü belirtti. Polis, olay esnasında giyilen kıyafetler ve şahısların eşkâlleriyle uyuşan zanlıların şüpheli görülerek, 15 Mayıs tarihinde tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, Hüseyin Eger’in ikametgahında yapılan aramada olay mahalline gelen ve kamera görüntülerinde tespit edilen kişilerin giymiş olduğu giysilerin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı.

Polis, kıyafetlerin analize gönderildiğini, ayrıca zanlıların gidiş-geliş istikametlerinin belirlenerek, kamera görüntüsü tespit ettiklerini söyledi.

Polis, aracın A.Y.’ye ait olduğunu ancak E.O.’nun kullanımında bulunduğunu, zanlı Hüseyin Eger’in eşi ile E.O. isimli kadının aralarında husumet olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, meydana gelen araç yangınında 42 bin TL hasar oluştuğunu belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 25 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için 3 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, her ikisinin de yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

