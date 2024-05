Küçük Ortağın Büyük Marifetleri

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin küçük ortağı Serdal Gündüz'ün, geçerli not almayan kişilere geçer not onayı verip, not girişi sağladığı ve Rektör yardımcısını işten atmakla tehdit ederek diplomalara imza atmasını sağladığı ortaya çıktı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi küçük ortağı Serdal Gündüz aleyhinde polis yeni suçlamalar tespit edildi.

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak iki ay süreyle cezaevine gönderilen okulun direktörü ve hissedarlarından Serdal Gündüz dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tutukluluk süresi dolduğu için mahkemeye çıkarılan Serdal Gündüz'ün hükümsüz tutuklu olarak üç ay daha cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, zanlının "sahte evrak düzenleme", "sahte evrakı tedavüle sürme" ve "sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme" suçlamasından methaldar olduğunu belirtti.

Tahkikat Memuru, zanlının bugüne kadar 18 kişiye ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora diploması verilmesi konusunda okul çalışanlarını tahrik ederek not girişi yapılmasını sağladığını ve bu kişilere diploma verildiğini dile getirdi.

Tahkikat Memuru, diplomaların Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulduğunu, bu kişilerden 8'inin çalıştıkları kurumda erken terfi, maaş barem artışı ve terfilerden avantaj sağlamak için tedavüle sürerek suç geliri elde ettiklerini belirtti.

Tahkikat Memuru, zanlının rektör yardımcısı olan şahsı "işten atmakla" tehdit ettiğini ve zorla rektör adına imza attırdığını ifade etti.

Zanlının Yunanistan'da ve Rusya'da oturma izninin bulunduğunu dile getiren Tahkikat Memuru, serbest kalması halinde yargılamadan kaçma ihtimalinin olduğunu belirterek üç ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Talebe itiraz etmeyen zanlı avukatı Doğa Zeki, müvekkilinin söz konusu ülkelerde oturma izni varsa bunu görmek istediklerini kaydetti, Tahkikat Memuru ise oturma izninin zanlının telefonunda tespit edildiğini ifade etti.

Zanlı avukatı, müvekkilinin diplomalarla bağlantısının olmadığını belirterek imzasının da bulunmadığını savundu.

Zanlı avukatının başka bir sorusu üzerine Tahkikat Memuru, diplomaların çoğunun 2023 yılına ait olduğunu dile getirdi.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının davalarından kaçma ihtimali olduğu gerekçesiyle üç ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.