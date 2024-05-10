“Diplomada rektör imzası yerine başka isim tespit edildi”

Polis, “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan TRT eski Kıbrıs muhabiri Sefa Karahasan'ın diplomasında Rektörün imzası ve ismi yerine başka bir isim tespit edildiğini açıkladı

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan TRT'nin eski Kıbrıs muhabiri Sefa Karahasan dün teminatla serbest bırakıldı

Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden İşletme Yönetimi bölümünden 4 yıl eğitim almış gibi doktora bölümünden mezun olan Sefa Karahasan aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polise teslim ettiği transkript üzerinde 2 buçuk yılda mezun olduğu tespit edildi.

Teminat talebiyle yeniden yargı önüne çıkan Karahasan aleyhinde ifade veren polis, zanlının diplomasında Rektör imza ve ismi yerine başka bir isim tespit ettiklerini kaydetti.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Tahkikat Memuru, okul yönetiminin şikayeti üzerine Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Okul sistemi üzerinde yapılan incelemelerde zanlının 1 Şubat 2021'de kayıt yapılmış gibi gösterildiğini, ancak okula 29 Mart 2021'de kayıt olduğunu ifade eden Tahkikat Memuru, zanlının 31 Mayıs 2023’te aynı gün ders notları girilerek "İşletme Yönetimi Doktora" programından mezun edildiğini belirtti.

Tahkikat Memuru, 5 Mayıs’ta tutuklanan zanlının diploma ve transkripti ise kendilerine teslim ettiğini kaydetti.

Zanlının cep telefonu, diploması ve transkriptinin incelendiğini kaydeden Tahkikat Memuru, transkripte 2,5 yılda mezun olduğunun görüldüğünü, diplomasında ise rektörün imzası olması gereken yerde başka birinin imzasının bulunduğunu ifade etti.

Tahkikat Memuru, zanlının tez bitirme belgesinde tez danışmanı olan Serdal Gündüz’ün imzası olmadığını belirtti, zanlı avukatı Hasan Yücelen ise söz konusu sorunun zanlıyla ilgisi olmadığını kaydederek “Bu sorun, okul yönetiminindir.” dedi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı iki kişinin yedi yüz ellişer bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada 1 gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

