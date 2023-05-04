Koruçam sahilinde ceset bulundu

Ülkemizin batı uçundaki Koruçam bölgesi sahilinde bugün bir ceset bulundu.

Polisten verilen bilgiyte göre, bugü, saat 11.00 sıralarında, Koruçam - Tavşanlı Mevkiinde sahile vurmuş ve çürümüye yüz tutmuş cansız bir erkek bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.