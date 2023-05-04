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Koruçam sahilinde ceset bulundu

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Koruçam sahilinde ceset bulundu
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Ülkemizin batı uçundaki Koruçam bölgesi sahilinde bugün bir ceset bulundu.
Polisten verilen bilgiyte göre, bugü, saat 11.00 sıralarında,  Koruçam - Tavşanlı Mevkiinde sahile vurmuş ve çürümüye yüz tutmuş cansız  bir erkek bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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