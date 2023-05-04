İTÜ-KKTC Yerleşkesine Teknoloji Geliştirme Programı uygulanacak

İTÜ-KKTC Yeni Erenköy Yerleşkesi'ne Teknoloji Geliştirme Programı uygulanacağı bildirildi.

İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri’nden verilen bilgiye göre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Durmaz, TC Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve beraberlerindeki heyetler, dün İTÜ-KKTC Yeni Erenköy Yerleşkesi'ne ziyarette bulundu.

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve ekibinin eşlik ettiği ziyarette, Yeni Erenköy Yerleşkesi arazisinde inceleme yapıldı.

Ziyarette, İTÜ-KKTC'nin bölgede yapacağı yatırımlar ve yerleşke içerisinde uygulanacak teknoloji geliştirme programıyla ilgili fikir paylaşımında bulunuldu.

