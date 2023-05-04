banner913
banner932
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
47 0
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
12 0
 
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
6 0
Bize de örnek olsun!
Bize de örnek olsun!
8 0
Sivas'ta kazanan çıkmadı
Sivas'ta kazanan çıkmadı
15 0
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
16 0
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
10 0
banner915

İTÜ-KKTC Yerleşkesine Teknoloji Geliştirme Programı uygulanacak

banner476

banner825
İTÜ-KKTC Yerleşkesine Teknoloji Geliştirme Programı uygulanacak
banner931
İTÜ-KKTC Yeni Erenköy Yerleşkesi'ne Teknoloji Geliştirme Programı uygulanacağı bildirildi.
İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri’nden verilen bilgiye göre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Durmaz, TC Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve beraberlerindeki heyetler, dün İTÜ-KKTC Yeni Erenköy Yerleşkesi'ne ziyarette bulundu.
İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve ekibinin eşlik ettiği ziyarette, Yeni Erenköy Yerleşkesi arazisinde inceleme yapıldı.
Ziyarette, İTÜ-KKTC'nin bölgede yapacağı yatırımlar ve yerleşke içerisinde uygulanacak teknoloji geliştirme programıyla ilgili fikir paylaşımında bulunuldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.