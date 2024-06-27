Kazada ölen kişinin kimliği açıklandı

Güzelyurt’ta Bostancı Trafik Işıklarında meydana gelen kazada ölen kişinin kimliği belli oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 14:50 sıralarında, Güzelyurt’ta Bostancı Trafik Işıklarında meydana gelen PYN 362 plakalı ile UK 872 plakalı araçların karıştığı trafik kazasında, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan PYN 362 plakalı araç sürücüsü 61 yaşındaki Charalambos ANASTASIOU, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonucu yaralanan UK 872 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Murat AKBALIK ve 26 yaşındaki Özlem POLAT'ın ise tedavileri halen sürüyor. Kazaya methaldar UK 872 plakalı araç sürücüsü 40 yaşındaki Kenan AŞAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.