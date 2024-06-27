banner913
banner932
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
24 0
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
34 0
 
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
24 0
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
23 0
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
48 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
79 0
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
36 0
banner1032

Kazada ölen kişinin kimliği açıklandı

banner1020

banner974
Kazada ölen kişinin kimliği açıklandı
banner971
Güzelyurt’ta Bostancı Trafik Işıklarında meydana gelen kazada ölen kişinin kimliği belli oldu.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 14:50 sıralarında, Güzelyurt’ta Bostancı Trafik Işıklarında meydana gelen PYN 362 plakalı ile UK 872 plakalı araçların karıştığı trafik kazasında, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan PYN 362 plakalı araç sürücüsü 61 yaşındaki Charalambos ANASTASIOU, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaza sonucu yaralanan UK 872 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Murat AKBALIK ve 26 yaşındaki Özlem POLAT'ın ise tedavileri halen sürüyor. Kazaya methaldar UK 872 plakalı araç sürücüsü 40 yaşındaki Kenan AŞAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.