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İki araç yüz yüze çarpıştı

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Boğazköy – Dikmen anayolunda iki araç yüz yüze çarpıştı, bir kişi yaralandı

İki araç yüz yüze çarpıştı

Murat ASLAN
Boğazköy – Dikmen anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 17:30 sıralarında, Boğazköy - Dikmen Anayolunun 1 - 2 kilometreleri arasında meydana geldi.
19 yaşındaki Ramazan Doğaç, yönetimindeki GS 765 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 50 yaşındaki Fevzi Arkoçyönetimindeki JG 752 plakalı van araç ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisi GS 765 plakalı araç yolun sağından çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonunu yaralanan JG 752 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Hüseyin ArkoçLefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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