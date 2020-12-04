Beydağlı’yı kaybettik

UBP'de başladığı siyasal yaşamını CTP'de sürdüren, iki dönem milletvekilliği yapan eskiMeclis Başkan YardımcısıGülboy Beydağlı, 72 yaşında hayatını kaybetti



Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Girne Milletvekilliği yapmış Gülboy Beydağlı 72 yaşında hayatını kaybetti.

Meclis Başkan Yardımcılığı da yapan Beydağlı dün Girne – Karaoğlanoğlu camiindeki öğle namazının ardından toprağa verildi.

1948 yılında Limasol’da doğan Dr. Gülboy Beydağlı, 1975 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1980 yılında Çocuk Hastalıkları dalında uzman doktor olmuştu. 1983 yılına kadar serbest hekim olarak çalışan Beydağlı, 1983 yılında devlet hizmetine girmişti. Esentepe Sağlık Ocağı mesul hekimi, Girne Akçiçek Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1996 yılında ise Girne Akçiçek Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olmuştu.

Dr. Gülboy Beydağlı, 6 Aralık 1998 ve 14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçilmişti. 4 Mart 2005 tarihinde milletvekilliği görevi sona ermişti.

25 Haziran 2006 Ara Seçimlerinde CTP’nden yeniden milletvekili seçilen Beydağlı, 10 Ekim 2007 -11 Şubat 2008 tarihleri arasında Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Beydağlı, 1 Mayıs 2009 tarihinde siyasete veda etmişti. Dr Dr. Gülboy Beydağlı, evli ve üç çocuk babasıydı.



AHMET TOLGAY:DÜNYALAR İYİSİ BİR İNSANDI

Öte yandan gazeteci yazar Ahmet Tolgay, Dr. GülboyBeydağlı’nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ahmet Tolgay’ın paylaşımı şöyle:

“Dünyalar iyisi bir insanımızı, eski parlamenter, Cumhuriyet Meclisi'ndeki kadim dostum GülboyBeydağlı'yı da yitirdiğimizi az önce derin bir üzüntüyle öğrendim... UBP'de başladığı siyasal yaşamını CTP'de sürdüren ve iki dönem milletvekilliği yapanLeymosun kökenli Gülboy Bey, çocuk hastalıkları uzmanı idi.

Doktorluğu bırakıp neden siyasete girdin?" diye sorduğumda, saydığı erdemli gerekçelerin yanına şu açıklamayı da eklemişti: "Hasta çocuklar, erişkinler gibi kendilerini ve rahatsızlıklarını ifade edemiyorlar... Onların hastalıklarına yanlış teşhisler koyabilme olasılığı beni hep tedirgin etti.. Keşke tıpta başka bir branş seçseydim." UBP'den sonra CTP'den milletvekili seçilen ve ondan sonraki yaşamında siyasetten de soğuyan Beydağlı bunun nedenini şöyle açıklamıştı: "İki zıt kutupta milletvekilliği.. Size casus olduğunuzu duyumsatmaya çalışanlar var adeta".. Çok iyi insanlar siyasetimizde barınamıyorlar... Ruhun şad, mekânın cennet olsun güzel insan, unutulmaz dostum Gülboy Beydağlı.”

