Hüseyin Demirel'in Larnaka'daki kahvehanesi kurşunlandı

Ayça Alav’ın katillerini KKTC polisine teslim eden Hüseyin Demirel'in Larnaka'daki kahvesi kurşunlandı

Güney Kıbrıs'ta yaşayan ve Lefkoşa’da 22 Aralık 2023 tarihinde hunharca katledilen Ayça Alav’ın katillerini KKTC polisine teslim etmesinin ardından gündeme gelen Hüseyin Demirel'in Larnaka'daki kahvesi önceki akşam maskeli bir kişi tarafından kurşunlandı.

Demirel, bir süredir İnönü köyünde yaşandığını iddia ettiği taciz ve uyuşturucu olaylarına yönelik iddiaları ile gündemdeydi.

Kurşunlama olaylarının bu iddialarla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Rum polisi kurşunlama olayına yönelik detaylı bir soruşturma yaptı.

Maskeli bir şahsın mekana beş adet kurşun sıktığı bölgedeki video kayıtlarına takıldı.

