banner913
banner932
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
10 0
"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
13 0
 
Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
58 0
Polisin gözü 'cep'te
Polisin gözü 'cep'te
25 0
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
24 0
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
27 0
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
24 0
banner1032
banner1038

Hüseyin Demirel'in Larnaka'daki kahvehanesi kurşunlandı

banner1020

Ayça Alav’ın katillerini KKTC polisine teslim eden Hüseyin Demirel'in Larnaka'daki kahvesi kurşunlandı

banner974
Hüseyin Demirel'in Larnaka'daki kahvehanesi kurşunlandı
banner971
Güney Kıbrıs'ta yaşayan ve Lefkoşa’da 22 Aralık 2023 tarihinde hunharca katledilen Ayça Alav’ın katillerini KKTC polisine teslim etmesinin ardından gündeme gelen Hüseyin Demirel'in Larnaka'daki kahvesi önceki akşam maskeli bir kişi tarafından kurşunlandı.
Demirel, bir süredir İnönü köyünde yaşandığını iddia ettiği taciz ve uyuşturucu olaylarına yönelik iddiaları ile gündemdeydi.
Kurşunlama olaylarının bu iddialarla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Rum polisi kurşunlama olayına yönelik detaylı bir soruşturma yaptı.
Maskeli bir şahsın mekana beş adet kurşun sıktığı bölgedeki video kayıtlarına takıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.