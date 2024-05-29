banner913
banner932
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
10 0
"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
13 0
 
Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
58 0
Polisin gözü 'cep'te
Polisin gözü 'cep'te
25 0
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
24 0
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
27 0
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
24 0
banner1032
banner1038

Belediyedeki kamu görevlileri aleyhinde soruşturma başlatılıyor

banner1020

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni verdi

banner974
Belediyedeki kamu görevlileri aleyhinde soruşturma başlatılıyor
banner971
İsias Otel davasında yeni bir gelişme yaşandı, Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileri aleyhinde soruşturma başlatılması izni verilmesi kararı alındı.
Belediyedeki kamu görevlileri, dava dosyasından ayrılmıştı.
Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen gerekçeli karara göre, binanın yapısal kusurlarının ve donatı eksikliklerinin binanın yıkımına sebebiyet vermiş olabileceği belirtildi, denetim görevinin yerine getirilmediğine dikkat çekildi.
Kararda; proje bilgileri ile ruhsat bilgilerinin uyuşmadığına; otele ilişkin yapı ruhsatı verilirken binanın statik projelerinin değişen kullanım durumu da dikkate alınarak ilgili tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik koşullarına göre tekrar değerlendirilmesi gerekirken bunun yapılmadığına; mevzuata uyulmadan yapı ruhsatı verildiğine yer verildi.
Bu bağlamda yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki, Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhinde soruşturma izni verilmesine karar verildi.
 KARAKAYA: "TÜM SORUMLULAR EN AĞIR CEZAYI ALANA KADAR DURMAYACAĞIZ"
Konuyla ilgili basına konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Tüm sorumlular en ağır cezayı alana kadar durmayacağız dedik. Sevdiklerimizi bizden alan herkesin peşindeyiz. Usulsüzce iş yapmanın cezasını çekecekler, başka çocukları öldüremeyecekler. Aileler olarak davamızın peşindeyiz. Ne gerekirse yapacağız. Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerine yer verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.