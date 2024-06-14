banner913
banner932
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
53 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
23 0
 
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
21 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
93 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
20 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
32 0
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
18 0
banner1032

Göçmenköy’de “falcılık” üzerinden sahtekarlıkla para temini

banner1020

banner974
Göçmenköy’de “falcılık” üzerinden sahtekarlıkla para temini
banner971
Göçmenköy’de, falcılık üzerinden sahtekarlıkla para temin eden şahıs tutuklandı.
Polis Basın Bülteni'ne göre, Eylül 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasında, Göçmenköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde S.T.G.’nin (K-43), 500 TL karşılığında bir şahsa “fal açıp üzerindeki büyüyü bozacağı” yönünde vaatte bulunarak, söz konusu şahıstan sahtekarlıkla 130 bin 300 TL ve Bin Euro para temin ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.