Göçmenköy’de “falcılık” üzerinden sahtekarlıkla para temini

Göçmenköy’de, falcılık üzerinden sahtekarlıkla para temin eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Eylül 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasında, Göçmenköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde S.T.G.’nin (K-43), 500 TL karşılığında bir şahsa “fal açıp üzerindeki büyüyü bozacağı” yönünde vaatte bulunarak, söz konusu şahıstan sahtekarlıkla 130 bin 300 TL ve Bin Euro para temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

