Girne - Değirmenlik dağyolunda feci kaza

Girne - Değirmenlik anayolunun 11-12 km’leri arasında bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Suat Gündüz’ün (E-60), yönetimindeki TRK 921 plakalı elma yüklü tır araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan bariyerlere çarpması ve yaklaşık 20 metrelik derinliğe yuvarlanması sonucu meydana geldi.
Polis açıklamasına göre, yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.