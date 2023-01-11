Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi Cumhuriyetin 100. Yılında Lefkoşa’da gerçekleşiyor

1. Dünya Savaşı’nın 1914’te başlamasıyla birlikte 1923’e, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanına kadar olan milli mücadele sürecini kapsayan “Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi” 12 Ocak 2023 tarihinde Lefkoşa, Bedesten’de ülkemizle buluşuyor.Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi’nde yer alacak konular arasında, İstiklal Harbi ve burada rol alan Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin İlanı, Kıbrıs’a gönderilen Türk askerlerine Kıbrıs’lı Türklerin destekleri ve tüm bu olaylara tanıklık edenlerin öyküleri bulunacak.Sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Kıbrıs’lı Türklerin kayıklarla, gemilerle Anadolu’ya giderek Milli mücadeleye destek verdi. Türkiye’de tehsil yapan Kıbrıslı Türkler cepheye gidip savaşmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda birçok Kıbrıslı Türk Milli Mücadele sırasında şehit düşmüştür ifadelerini kullandı.Milli mücadeleye destek veren Kıbrıslı Türk kadınlar da en değerli eşyalarını satarak elde ettikleri geliri Anadolu’ya gönderdiler. Ayrıca çok sayıda Kıbrıslı Türk zengin mücadeleye katkı koyarken ve tüm camilerde para toplanarak Milli mücadelenin yanında olundu.Anadolu’da verilen mücadelenin yanı sıra, Kıbrıs’ta Milli mücadeleye destek için önemli girişimler yapıldığının altını çizen Benter, “İngiliz döneminde Anadolu’da esir düşenlerin bir kısmı Kıbrıs adasına gönderildi. Esirler bugünün Askeri Kampı Gülseren bölgesine yerleştirilmişti. Çok işkencelere maruz kaldılar” dedi.Benter, “Kıbrıs Türkleri esirlere yardım için çok çabaladı. Yasak ve riskli olmasına ragmen halk esirlere yemek ulaştırdı. Bunlardan biri de Balaban Köyü’nden Mehmet Guselli’dir. Kendisi fırıncı idi. Gece yarısı gizlice fırını açar ve her geve esirler için ekmek yapardı. Zeytin ve hellimli gizlice kampa yollardı” dedi.Tüm bunların yanı sıra Kıbrıslı Türklerin tüm maddi imkanlarını ortaya koyarak Milli Mücadeleye destek verdiğini aktaran Benter, “Nüfuslu ve varlıklı kişiler hiç boş durmadılar. Bana ne? Demediler. İmkanlarını ve canlarını ortaya koyarak mücadeleye destek oldular. Ancak İngilizlerin eline geçen plan sonucunda hepsi evlerinden aniden alınıp Girne Kalesinde ağır şartlarda hapis yattılar” şeklinde konuştu.6 ay sürecek olan sergide birçok önemli eser, belge ve bilgiler ilk kez halk ile buluşacak.