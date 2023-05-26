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Gazimağusa’da iş kazasında bir kişinin beli kırıldı

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Gazimağusa’da iş kazasında bir kişinin beli kırıldı
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Gazimağusa’da dün saat 11.30 sıralarında bir binanın çatı katında tamir maksatlı kiremit topladığı sırada, dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşen Hakkı Demir’in (E-53) beli kırıldı.
Demir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, belinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
-Uyuşturucudan bir tutuklu
Gazimağusa’da ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunan 26 yaşındaki M.C.N. (E) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.C.N.’nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak, emare olarak el koyuldu.


-Serhatköy’de hayvan hırsızlığı
Serhatköy’de çaldığı 3 küçükbaş hayvanı, Güzelyurt’ta bir şahsa borcu karşılığı vererek, sahtekarlıkla 4 bin TL kredi temin ettiği tespit edilen  H.I (E-37) tutuklandı.
Olay, 21-22 Nisan tarihleri arasında meydana geldi. 


-Yayla köyünde 4 rulo balya çalan bir kişi tutuklandı

Yayla köyünde 17 Mayıs'ta, bir şahsa ait tarla içerisinden 4 rulo balyanın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.Ö.(E-42) tutuklandı.

-Demirhan’da marketten içki ve buz çalan şahıs tutuklandı
Öte yandan dün akşam 20.00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden A.N.A.I.’nın (E-19) 627,28 TL değerindeki 2 şişe alkollü içki ve buz paketi çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.



-Tuzluca ve Gazimağusa’da yangın


Tuzluca köyünde, ağıllar bölgesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen yangında, toplam 7 dönümlük alandaki kuru otlar ile bir dönüm biçilmemiş arpa yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan dün Gazimağusa’da St. Barnabas Kilisesi’nin arkasındaki bir tarlada saat 16.30 sıralarında, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 5 dönümlük alandaki arpa anızları yandı.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.
 
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