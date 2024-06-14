Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Haspolat’ta 27 yaşındaki Hüseyin Eren Yıldırım'ın ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi

Haspolat’ta dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 yaşındaki Hüseyin Eren Yıldırım'ın ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve tütünle karışık sentetik cannabinoid içeren 2 adet ucu yanık sarma sigara bulundu. Uyuşturucu maddeler emare olarak alındı ve zanlı tutuklandı.

Hüseyin Eren Yıldırım dün mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Haziran 2024 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Haspoat’ta sakin zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine yapılan evine yapılan baskında, 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ve içerlerinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının konu uyuşturucuyu tanımadığı siyahi bir şahıstan, 14 gram olarak 8 bin TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten polis, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

