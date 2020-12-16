Dilay hayati tehlikeyi atlattı, sürücü serbest kaldı

Mağusa’da kullanımındaki otobüsle okul önündeki yaya geçidinden geçen 15 yaşındaki Dilay Gamalı’ya çarparak ağır yaralanmasına sebep olan Ferdi Özoğul,genç kızın hayati tehlikeyi atlatmasıylaserbest bırakıldı



Mağusa’da 9 Aralık tarihinde kullanımındaki otobüs ile okul önünde yaya geçidinden geçen 15 yaşındaki Dilay Gamalı’ya çarparak ağır yaralanmasına neden olan Ferdi Özoğul hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

“Dikkatsiz sürüş”, “Tehlikeli sürüş”, “Yaya geçidinde hızını salim hadde indirmeme” ve “Yaya geçidinde yayalara öncelik hakkı vermeme” suçlamaları ile dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, kafatası kırığı, beyin kanaması teşhisi ile Mağusa Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’nde tedavi gören 15 yaşındaki Gamalı’nın hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkmasının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi koşulu ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Ferdi Özoğul, 9 Aralık 2020 tarihinde saat 07.35 sıralarında Polat Paşa Bulvarı üzerinde, yönetimindeki TJC 190 plakalı otobüs ile 50 kilometreyi aşkın bir süratle güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada Namık Kemal Lisesi önlerinde bulunan yaya geçidine geldiğinde gidiş istikametine göre yaya geçidinden soldan sağa yaya olarak geçmekte olan 15 yaşında Dilay Gamalı’ya aracı ile çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan Dilay Gamalı’nın kafatasında çatlak ve beyin kanaması tespit edilmiş ve Nöroloji Servisinde tedavi altına alınmıştı.



