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Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz

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Covid-19 tedavisi gören Kemal Oktar, yaşadıklarını anlattı: “Ayak parmaklarımdan tutun da tüm kaslarımızda dayak yemiş gibi ağrılarımız vardı.Öksürükboğazımızda yakıyordu. İçtiğimiz su bile acımtırak geliyordu”

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Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz

Eşi ile birlikte Covid19'a yakalanan ve tedavi gören Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi usta başı Kemal Eşref Oktar yaşadıklarını paylaştı. 
Covid-19 tedavisi gören Göçmenköy sakini Kemal Oktar, sosyal medya hesabından yaşadığı zorlu süreci anlattı ve uyarılarda bulundu.
Oktar, "Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz, mesafeyi,maskeyi ve hijyeni uygularsanız bir şey kaybetmezseniz" dedi.

Oktar'ın paylaşımı şu şekilde:
Kovit 19 teşhisi ile garantinaservisine eşim ile birlikte yatırıldığımızınbugün (dün) 5. Günü ilk üç gün, ayak parmaklarımdan tutunda tüm kaslarımızda dayak yemiş gibi ağrılarımız vardı. Kuru veya sulu öksürükboğazımızda yakarak bizi zorluyordu. Ani sıcaklıklarımızın çıktığı veya üşüdüğümüzü hissediyorduk.İçtiğimiz su bile acımtırak geliyordu. Ben 56 yaşında ve diyabet hastası bir insanım.İnanın diyabetle mücadele etmek bu illetle mücadele etmekten çok daha kolaymış, bugün(dün) eşimi yanımdan alıp yoğun bakıma götürmek zorunda kaldılar.Çünkü eşimin solunumu maalesef açılmıyordu, Eminim erken zamanda yanıma getirecekler çünkü bu birimde hizmet veren hemşirelerimizhekimlerimiz ve tümsağlıkçalışanlarıüstün bir gayret ile çalışmaktadırlar.
Bu yüzden eminim diyorum. Bu yazdıklarımı okuyan herkese sesleniyorum.Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz, mesafeyi,maskeyi ve hijyeni uygularsanız bir şey kaybetmezseniz Yok eğerbildiğinizi okuyacaksanız yazdıklarıma hazırlıklı olun taktir sizlerin”
 
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