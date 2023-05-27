Çelik bariyerlere vurarak durdu

Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde dün gece meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde, Oghenerukevwe AMUDU (E-25), yönetimindeki UE 261 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada, Harnup Ambarları çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp yoluna devam ederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.