Girne’de 82 yaşındaki sürücü, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Girne-Alsancak çevre yolunda aşırı alkollü sürücü, kırmızı ışıkta duran araca vurdu. Girne-Lefkoşa anayolunda dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı otomobil takla attı

KKTC’de önceki gün ve dün meydana gelen üç kazada, beş kişi yaralandı.

Önceki sabah Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi’nde 82 yaşındaki Oğuz Karataş yönetimindeki MP 729 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya 43 yaşındaki Tuğba Mutlu Semerci’ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Tuğba Mutlu Semerci, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek, sağ omzunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KARIŞTIĞI KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Girne-Alsancak çevre yolunda dün meydana gelen kaza 41 yaşındaki Cem Derenli’nin 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NC 936 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önündeki trafik ışıklarında tarafında kırmızı ışık yandığı için duran 53 yaşındaki Merih İzmirlioğlu yönetimindeki ST 577 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan NC 936 plakalı araç sürücüsü Cem Derenli ve ST 577 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Pembe İzmirlioğlu, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Pembe İzmirlioğlu taburcu olurken, Cem Derenli ise cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

GİRNE-LEFKOŞA ANAYOLUNDA OTOMOBİL TAKLA ATTI

Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada otomobil takla attı, iki kişi yaralandı.

Kaza, 24 yaşındaki Can Velat Gönen’in yönetimindeki NP 851 plakalı otomobille Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 59 yaşındaki Mahmut Varol’un yönetimindeki GR 859 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan GR 859 plakalı otomobil, yolun solundan çıkarak takla atıp toprak su kanalı içerisinde tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan GR 859 plakalı araç sürücüsü Mahmut Varol ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Hatice Varol kaldırıldıkları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

