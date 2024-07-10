Bostancı’da garajdan geri geri çıkarken yayaya çarptı

Bostancı’da Nesime Vural (K-76) NC 853 plakalı arabası ile evinin garajından geri geri çıkmaya çalışılırken bankette yaya olarak bulunan Muhterem Zaim’e (K-75)çarptı.
Polis açıklamasına göre, dün saat 18.00 sıralarında Bağrıkara Sokak’ta yaşanan kaza neticesinde yaralanan Zaim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ elinde ve sağ kalçasında kırık teşhisiyle kontrol altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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