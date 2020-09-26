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Alsancak'ta sır ölüm

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Alsancak'ta sır ölüm
Girne'ye bağlı Alsancak bölgesinde yaklaşık 1 saat önce Mare Monte otel yakınlarında bir kişinin aracı içinde ölü bulunduğu bildirildi.
Aldığımız ilk bilgilere göre intihar eden kişinin Lapta Karakolu'nda görevli Murat Özen isimli bir polis olduğı bildirildi.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 13:00 sıralarında, Alsancak'ta deniz kenarında, Girne'de sakin 47 yaşındaki Murat Özen, tasarrufunda bulunan tabanca ile yaşamını sonlandırdı. 
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