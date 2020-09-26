Güzelyut'ta ferdi şampiyon Bozbeyli





İsmet KARAOSMAN

Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB), 2019-2020 Darts Sezonunda, Covid-19 nedeniyle 15 turnuva organize etti. GDB daha önce 20 turnuva organize ediyordu.

Güzelyurt Darts Birliği 2019-2020 Puanlı ve Para Ödüllü Ferdi Darts Şampiyonası da sona erdi. Güzelyurt Darts Birliği'nin uyguladığı sistem gereği ilk 16'ya kalanlardan 4'ünün seri başı olması ve 4 grupta tek devreli puan sistemine göre oynayıp gruplarda ilk 2 sırayı alanların çeyrek, yarı finaller, üçüncülük ve final maçlarını oynamaları ile şampiyona tamamlandı. Yarı finale kalıp da eşleşmeleri sonucunda rakiplerini mağlup eden Caner Bozbeyli ve Faik Amcaoğlu final oynarlarken, mağluplar Kurtuluş Gamla ve Tarık Kurdaş üçüncülük maçı oynadılar.

Final maçında Faik Amcaoğlu’nu mağlup eden Caner Bozbeyli, Güzelyurt Darts Birliği 2019-2020 Puanlı ve Para Ödüllü Ferdi Darts Şampiyonu oldu.







