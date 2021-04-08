Alkollü sürücü dehşet saçtı

Lefkoşa’da aşırı alkollü araç sürücüsü, Alpet ışıklarında kaldırım taşlarına çarptı; ardından trafik levhasına ve trafik ışıklarına vurup devrildi
Murat ASLAN
Lefkoşa’da dün sabah trafik kazası meydana geldi. Kazayı yapan alkollü sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 06:50 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde gerçekleşti.
410 mlgr alkollü içki tesiri altındaki 25 yaşındaki Thomas Abuobeleye Akpanke yönetimindeki ML 842 plakalı araç, Alpet Petrol trafik ışıkları kavşağında, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptı; ardından trafik yön levhasına ve trafik sinzalizasyon ışıklarına ait direğe vurup yol içerisinde devrildi.
Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.