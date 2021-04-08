Başbakan Saner, şu anda kapanmanın hükümetin gündeminde olmadığını söyledi ve ekledi: “Dünyaya göre iyi gidiyoruz. KKTC başarılı bir süreç izliyor”



Başbakan Ersan Saner, BRT’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkemizde artan Covid-19 vakaları nedeniyle “Kapanma olacak mı” sorusunu yanıtlayan Saner, şuanda kapanmanın hükümetin gündeminde olmadığını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, diğer ülkelere göre, KKTC'de ciddi bir artının olduğunu belirterek, “Malta 442 bin nüfusu var. Enfekte insan sayısı bugün itibariyle 29 bin 408’dir. Hayatını kaybeden sayısı ise 400’dür. Güney Kıbrıs 1 milyon 200 bin nüfus. Enfekte kişi sayısı 48 bin 837, hayatını kaybeden 264” dedi.

KKTC nüfusunun ise 380 bin olarak kabul edildiğini, enfekte kişi sayısının 4 bin 812, hayatını kaybeden insan sayısının ise 26 kişi olduğunu belirten Saner, “Tüm bunlara rağmen iyi gidiyoruz” dedi.



"YETERLİ YATAK KAPASİTESİ VAR"

Rakamsal olarak diğer ülkelere kıyasla KKTC’nin başarılı bir süreç izlediğini dile getiren Saner, “Bugün (dün) 88 vakadan bahsediyoruz ama test sayısı 8 bin 251’dir. Geniş çaplı tarama gerçekleştiriyoruz. Şu an için yeterli yatak kapasitesi vardır” diyerek, 20 kişilik yoğun bakım ünitesinde boş alan olduğunu kaydeden Saner, 4 kişinin yoğun bakımda olduğunu anımsattı.

Vakaların hafif semptomlu olduğunu ve hastaneye yatışı gerçekleşmediğini kaydeden Saner, hükümet olarak tercihlerinin kapanmamak olduğunu vurguladı.



"KAPANMA GÜNDEMDE YOK"

Haftaya Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile değerlendirme yapılacağını söyleyen Saner, “Kapanma şu an gündemimizde yok” diye konuştu.

Kapanmanın yarattığını sıkıntıları işaret eden Saner, “Vatandaş olarak da hepimizin insanları uyarmamız ve tedbirli olmamız gerekmektedir. Aksi takdirde kapanmaya gitmek hem devlet hem vatandaşlar adına sıkıntı yaratacak. Bahar aylarına giriyoruz. Sıcaklıklar yükseliyor. Herkes kendini evden dışarıya atmak istiyor ama kendimizle birlikte vatandaşları korumak zorunda olduğumuzu da unutmayalım” ifadelerini kullandı.

