10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı!

Güzelyurt’ta Ali Topaloğulları adlı kişi, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Güzelyurt’ta Ali Topaloğulları adlı kişi, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Ali Topaloğulları'nın 10 yaşındaki kız çocuğunu ikametgahına götürüp cinsel dokunmazlığını ihmal suçu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının çocuğu zorla alıkoyduktan sonra ikametgah içerisinde kendi elbiselerini çıkarıp çıplak bir vaziyette çocuğa cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının 3 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Yargıç zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

