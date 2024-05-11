banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
34 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Tecavüz mağduru kıza para teklif eden avukat serbest

banner1020

Girne'de beş kişi tarafından sırayla tecavüze uğrayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kıza şikayetini geri çekmesi için 10 bin Dolar para vermeyi teklif eden avukat Mustafa Şener, Cemil Altan, Medeni Kaya ve Mehmet Yalçın, teminatla serbest bırakıldı

banner974
Tecavüz mağduru kıza para teklif eden avukat serbest
banner971
Girne’de meydana gelen tecavüz olayında  “adaletin tecellisine engel olmak amacıyla gizli ittifak kurmak” iddiasıyla tutuklanan avukat Mustafa Şener, Cemil Altan, Medeni Kaya ve Mehmet Yalçın yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede şahadet veren Girne Adli Şubede Görevli polis memuru, zanlıların “adaletin tecellisine engel olmak amacıyla gizli ittifak kurmak” suçundan mateldar olduklarını söyledi. Sevinç, 27 Mayıs 2024’te zanlılar Cemil Altan, Medeni Kaya ve Mehmet Yalçın’ın  İ.G isimli kişi ile bir kasap dükkanının  yan tarafında buluştuklarını belirtti. Daha sonra Avukat Mustafa Şener ile zanlı M.K’nın, İ.G isimli kişi ile Girne’de bir evde buluşarak , “müşteki kızın ifadesini değiştirmesi karşılığında 10 bin Dolar” teklif ettiklerini söyleyen Sevinç, telefon datalarının incelenmekte olduğunu bildirdi. Zanlı ifadelerinde geçen meyhaneden kamera görüntülerinin alındığını söyleyen Sevinç, zanlıların bu aşamada tahkikata müdahale edemeyeceklerini belirterek mahkemeden teminat talebinde bulundu.
Mahkeme zanlı Mustafa Şener ve Mehmet Yalçın’ın 250 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına, Zanlı Cemil Altan ve Medeni Kaya’nın 5’er bin TL nakdi teminat ve 500’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalayarak hafta 1 gün polise ispatı vücutta bulunmalarına, ayrıca tüm zanlıların kimlik, pasaport ve  tüm seyahate belgelerine el konulması şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest kalmalarına emir verdi. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.