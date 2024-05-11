Tecavüz mağduru kıza para teklif eden avukat serbest

Girne'de beş kişi tarafından sırayla tecavüze uğrayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kıza şikayetini geri çekmesi için 10 bin Dolar para vermeyi teklif eden avukat Mustafa Şener, Cemil Altan, Medeni Kaya ve Mehmet Yalçın, teminatla serbest bırakıldı

Girne’de meydana gelen tecavüz olayında “adaletin tecellisine engel olmak amacıyla gizli ittifak kurmak” iddiasıyla tutuklanan avukat Mustafa Şener, Cemil Altan, Medeni Kaya ve Mehmet Yalçın yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren Girne Adli Şubede Görevli polis memuru, zanlıların “adaletin tecellisine engel olmak amacıyla gizli ittifak kurmak” suçundan mateldar olduklarını söyledi. Sevinç, 27 Mayıs 2024’te zanlılar Cemil Altan, Medeni Kaya ve Mehmet Yalçın’ın İ.G isimli kişi ile bir kasap dükkanının yan tarafında buluştuklarını belirtti. Daha sonra Avukat Mustafa Şener ile zanlı M.K’nın, İ.G isimli kişi ile Girne’de bir evde buluşarak , “müşteki kızın ifadesini değiştirmesi karşılığında 10 bin Dolar” teklif ettiklerini söyleyen Sevinç, telefon datalarının incelenmekte olduğunu bildirdi. Zanlı ifadelerinde geçen meyhaneden kamera görüntülerinin alındığını söyleyen Sevinç, zanlıların bu aşamada tahkikata müdahale edemeyeceklerini belirterek mahkemeden teminat talebinde bulundu.

Mahkeme zanlı Mustafa Şener ve Mehmet Yalçın’ın 250 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına, Zanlı Cemil Altan ve Medeni Kaya’nın 5’er bin TL nakdi teminat ve 500’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalayarak hafta 1 gün polise ispatı vücutta bulunmalarına, ayrıca tüm zanlıların kimlik, pasaport ve tüm seyahate belgelerine el konulması şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest kalmalarına emir verdi.

