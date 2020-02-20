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Başakşehir Portekiz'de dağıldı

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Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu

Başakşehir Portekiz'de dağıldı

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Sporting Lizbon, 3. dakikada Sebastian Coates'le 1-0 öne geçti. Sporar, 44. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Sporting Lizbon, 51. dakikada Luciano Vietto ile farkı 3'e çıkardı: 3-0

Temsilcimiz Başakşehir, Edin Visca'nın 75. dakikada attığı penaltı golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1 

Kalan sürede başka gol olmadı ve Portekiz ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

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