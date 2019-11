Üçlü görüşmeden beklentiler düşük

BM Güvenlik Konseyi’nin bilgilendirilmesi ile Berlin’deki üçlü görüşme aynı gün olduğu belirtilirken, BM Genel Sekreteri ile liderler arasında yapılacak olan görüşmenin sonuçlarına ilişkin beklentilerin düşük olduğunu iddia etti

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet raporu hakkında bilgilendirilmesinin, (yerel saatle) 25 Kasım öğleden sonrasına ayarlandığı haber verildi.

Alithia ve diğer gazeteler, BM Güvenlik Konseyi İngiliz dönem başkanlığının geçtiğimiz Cuma günü açıkladığı ve Güvenlik Konseyi’nin Kasım ayıyla ilgili olan programında buna atıfta bulunulduğunu yazdı.

Bilindiği üzere, BM Genel Sekreteri’nin raporunun 15 Kasım tarihine kadar BM Güvenlik Konseyi’ne sunulması gerektiğini anımsatan gazete, BM Genel Sekreterliği’nden bir “kaynağa” dayanarak, iki liderin de BM Güvenlik Konseyi tarafından kendilerinden talep edilen notları gönderdiklerini ve bunların da raporda dâhil edileceklerini belirtti.

Gazeteye göre, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı olan İngiltere’nin temsilcisi Karen Pierce ise, dün, “BM Güvenlik Konseyi’nin rapor konusunda bilgilendirilmesinin, BM Genel Sekreteri’nin liderlerle görüşmesiyle aynı gün olmasının tesadüf mü olduğu?” sorusuna olumlu yanıt verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki üçlü görüşme, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek.

Haravgi’ye göre, AKEL partisi ise, üçlü görüşme konusunda yaptığı açıklamada, 25 Kasım’daki görüşmenin Kıbrıs sorununun perspektifi açısından oldukça önemli olduğunu savundu.

AKEL, Stefanos Stefanu aracılığıyla yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin özlü müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla yeni bir inisiyatif üstlenmek için, gerçekten koşullar olup olmadığını öğrenmeye çalıştığının açık olduğunu savundu.

KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ HABERLER

Bu arada Rum gazeteleri, 25 Kasım’da gerçekleşecek olan üçlü görüşme ışığında, Kıbrıs sorunuyla ilgili çeşitli yorumsal haberlere yer vermeye devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi; “Üçlü Görüşmeyle İlgili Alçak Uçuşlar- Ankara BM’nin İcraatlarını Zorlaştırıyor, İptal Bile İhtimal Dışında Değil- Beyaz Duman Çıkmasına İlişkin Ateş Yok” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri ile liderler arasında yapılacak olan görüşmenin sonuçlarına ilişkin beklentilerin düşük olduğunu iddia etti.

Kıbrıs sorununda atılacak ileriki adımlara ilişkin beklentilerin düşük olduğu iddiasını yineleyen gazete, üçlü görüşmenin iptal edilmesine dair düşünceler dahi bulunduğunu ileri sürdü.

25 Kasım görüşmesiyle ilgili hazırlıkların gidişatının “yokuş yukarı” olduğunu ve Ankara’nın mevcut aşamada müzakerelerin başlamasını uygun görmediğini yazan gazete, Ankara’nın dikkatinin Suriye krizine çevrilmiş olduğunu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya güvenmediğini ve kendisiyle her türlü doğrudan teması kestiğini iddia etti.

Türkiye’nin yalnızca ortaya koyduğu şartların yerine getirildiğini düşünmesi durumunda yeni bir çabaya razı olacağını öne süren gazete, bu şartları kısaca şöyle sıraladı:

“Rum kesimi tarafından olumlu oyun, bir diğer ifadeyle vetonun, kabul edilmesi ve enerji konusu. Paylaşım ve birlikte karar verme konusu. Bu taleplerin yerine getirilmesi durumunda yeni bir süreç başlayacak.”

Öte yandan BM’nin perde gerisinde hareket ettiğini yazan gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla ayrı ayrı görüşmesinin haricinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’un da faaliyet üstleneceğini belirtti.

Lute’un 15-16 Kasım tarihlerinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek için Atina’da olacağını yazan gazete, Lute’un Ankara ve Lefkoşa’ya da seyahat edeceğini bildirdi.

Öte yandan, uzak bir senaryo olsa da, üçlü görüşmenin yapılmamasının dahi ihtimal dâhilinde olduğunu ileri süren gazete, ancak bunun randevuyu belirleyen BM’yi zor durumda bırakacağına işaret etti.

BM’nin üçlü görüşme konusunda herhangi bir açıklama yapmadığına işaret eden gazete, Ankara’nın ise yeni bir sürecin, 2020 yılının Nisan ayında KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlamasını uygun gördüğünü ekledi.

Politis gazetesi ise; “İleriki Adımlara İlişkin Anahtar Guterres’in Elinde - Tarafların Berlin Görüşmesi Işığındaki Hedefleri ve İstekleri” başlıklı haberinde, 25 Kasım 2019 tarihinin Kıbrıs sorunu günü olacağını, çünkü gerek Berlin, gerek de New York’ta tartışma konusunun, tarafların kapsamlı çözüme ve adanın yeniden birleşmesine ulaşmayı nasıl başaracakları olacağına işaret etti.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununa ilk temasından bugüne kadar, her müdahalesi veya katkısında olumlu bir işaret (sonuç) getirdiğini de ekledi.