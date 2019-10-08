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Stelios: Amaç ada da kalıcı barışı sağlama

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Kıbrıslı Türk ve Rum basın mensuplarına çalışma arkadaşları ile birlikte birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Stelios İoannou, 2009 yılından bu yana düzenlenen teşvik ödülleri ile ada da kalıcı barışı sağlamayı hedeflediklerini, ödüllere olan ilgilinin her geçen yıl olağanüstü artmasıyla bu hedefe doğru adımlarla ilerlediklerini gördüğünü anlattı

Stelios: Amaç ada da kalıcı barışı sağlama
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Sir Stelios Haji-Ioannou dün düzenlediği basın toplantısında “ 2 toplumlu Stelios İşbirliği Ödülleri 2019” için düşüncelerini basınla paylaştı.

Kıbrıslı Türk ve Rum basın mensuplarına çalışma arkadaşları ile birlikte birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Stelios İoannou, 2009 yılından bu yana düzenlenen teşvik ödülleri ile ada da kalıcı barışı sağlamayı hedeflediklerini, ödüllere olan ilgilinin her geçen yıl olağanüstü artmasıyla bu hedefe doğru adımlarla ilerlediklerini gördüğünü anlattı.

Kurucusu olduğu Vakfın çalışmaları yanında sahip olduğu Easy Group yatırımları ve ailesi hakkında bilgiler de aktaran Sir İoannou 2 toplumlu işbirliği ödülleri için yola çıkarken asla politik düşünce içinde olmadıklarını ve hiçbir zaman Kıbrısın politik iklimi ile ilgilenmeyeceklerini ifade etti.

600'den fazla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkün güçlerini birleştirip 2019 Stelios İki Toplumlu Ödülleri'ne başvurduklarını,

“Kıbrıs'taki özellikle olumsuz siyasi iklime rağmen, bu yıl başvuranların sayısı, geçen yıla göre sadece yüzde 15 civarında bir oranda daha düşük olduğunu, 600 katılımcının üçte biri yeni başvuru sahibi, üçte biri daha önce kazanan ve geri kalanı ise henüz kazanmamış olan eski adaylar olduğunu belirten Stelios,” Ödüllerin amacı, Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki sosyo-ekonomik bağları güçlendirmek, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında işbirliğini ve güveni teşvik etmektir.

2009'dan bu yana toplam 3.75 milyon avroluk nakit ödül verildi.

Bu yılki kazananlar iş, bilim, sanat ve spor alanlarının yanı sıra kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklıkları arasından seçildi.

Bu yıl kazanan kategoride toplam 12 ödül bulunan sanat oldu.” dedi.

“Her yıl büyüyen kültür için ortak bir sevgiyi doğrulayan, tiyatro ve müziğin insanları bir araya getirebileceğini kanıtlayan bir kategoridir” diyen Stelios

yaşamdaki Ortaklar kategorisinin de yıllık bazda katılımda istikrarlı bir artış gösterdiğini belirtti. 

 “Yüzlerce başvuru listesindeki üzücü bir ton, geçen yaz beklenmedik bir şekilde vefat eden astrofizikçi Natalie Christopher'ın adıydı” diyen İoannou

Natalie,nin adada barışa olan bağlılığını gösteren bilim ve spor kategorilerinde üç farklı uygulama sunduğunu. Natalie'nin hafızasını ve Kıbrıs'ta barış içinde bir arada yaşama iradesini onurlandırarak Kıbrıslı Türk ortakları: Yenal Oğmen Evren Cazil ve Umrenil Umral'la hayalini kurdukları üç proje için 30.000 € almaya karar verdiklerini bildirdi. Lha

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