Basın-Sen Başkanı Kişmir: “Türkiye ülkede egemenlik kurmak istiyor, dayattığı paketler ülkede dönüşümler yaratıyor, dine suni İslama yöneltme baskısı var”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Kurulu yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, sendikanın zor koşullarda görev yürüttüğünü, özelde sendikalaşmanın önünün açılmamasının örgütlenmede bir sıkıntı olduğunu kaydetti.

Kişmir, Toplu iş sözleşmesi konusunda eski bakan Zeki Çeler döneminde biraz yol alındığını ancak ileriye götürülemediğini ifade ederek, Çeler'e teşekkür etti.

Önemli yerlere, "girilemez" denilen yerlere girdiklerini ifade eden Kişmir, bunları yaptıklarını ancak sorunların bitmediğini, ülke koşullarının belli olduğunu ancak en azından özeldeki çalışanların sözcüsü yardımcısı olabildiklerini kaydetti.

Basın-Sen olarak Sendikal platform içinde olduklarını, bugüne kadar hükümete gelen, mecliste yer alan partilerin sendikalara karşı neler yaptığını gördüklerini ifade eden Kişmir, özelde sendikalaşma için hiçbir adım atmadıklarını kaydetti.

Bu nedenle Sendikal Platformun önemli olduğunu ifade eden Kişmir, "Türkiye ülkede egemenlik kurmak istiyor, dayattığı paketler ülkede dönüşümler yaratıyor, dine suni İslama yöneltme baskısı var. Kıbrıs Türk halkının kendi hassasiyetleri değil Türkiye'nin hassasiyetlerine göre öz varlıklar kurumlar elimizden alınmaya doğru gidiyor. Bu yüzden Sendikaları önemli bir sorumluluk bekliyor, bize büyük bir görev düşüyor" diye konuştu.

Basın sektöründe de gidişatın iyi olmadığını, “kumarhane sahibi bazı iş insanları, adli sabıkaları olanların gazete sahibi olduğunu ve gerçek gazetecileri olumsuz etkilediğini” ifade eden Kişmir, özverili basın emekçilerinin de tüm bunlarla aynı kefeye konduğunu söyledi.

Kişmir, Basın- Sen olarak örgütlenmeye devam edeceklerini ifade ederek, bugün 320'yi aşkın üyeleri bulunduğunu, dış temsiliyetleri olduğunu belirterek, Basın -Sen olarak Kıbrıs'ta birleşik Kıbrıs yolunda her zaman tek halk tek devlet tek kimliği savunacaklarını kaydetti.

KULELİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcisi Mustafa Kuleli de, Basın-Sen ile uluslararası dayanışma içinde de olduklarını ifade ederek, genel kurulu selamladı, dayanışma belirtti.

Kuleli, son dönemlerde gazeteciliğe karşı ülkede de dünyada da bir engelleme, sömürü olduğunu belirterek, basın özgürlüğünü, gazeteciliği savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs'ta Güney'de de kuzeyde de gazetecilerin kendilerine ilham verdiğini ifade eden Kuleli, Basın-Sen ile dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Kıbrıs Gazeteciler Birliği” Genel Sekreteri Christos Christofides de, Basın- Sen genel kuruluna birlik üyelerinin selamlarını iletti, başarılar diledi.

İki örgüt arasındaki ilişkilerin son dönemde arttığını ifade eden ve iki örgütün birçok konuda gazeteciler için birlikte hareket ettiğini söyleyen Christofides, İki örgüt arasındaki ilişkilerin devam edeceğini söyledi ve iki örgüt arasındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

