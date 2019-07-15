Mesarya, Akdoğan'da start verdi

Birinci Lig ekiplerinden Mesarya dün yaptığı sezon açılışıyla sahaya indi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi koyan ve yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine toplaya sarı-kırmızılı ekip, koydukları hedef yolunda ilk antrenmanı, geçtiğimiz sezonun şampiyon teknik adam Nazım Aktunç yönetiminde Akdoğan Özgürlük Stadı'nda gerçekleştirdi.

Sahalarının zemininin kuruması nedeniyle antrenmanlara Akdoğan'da başlayan Mesarya'da başkan ve yönetim de ilk antrenmana büyük ilgi gösterdi. Antrenman neşeli geçerken, futbolcuların hırsı yönetim ve teknik heyeti sevindirdi.

Mesarya, Halil Turan ve İbrahim Çıdamlı gibi futbolumuzun önemli yıldızlarını kadrosuna katarken; Arda Sözcü ve Mustafa Kermeoğlu gibi genç yıldızlar ve Halil Türen gibi deneyimli bir futbolcuyla kadrosunu güçlendirmişti.