 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
6 0
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
17 0
 
40 0
Kartingde 3.raunt yapıldı
Kartingde 3.raunt yapıldı
11 0
Hamilton evinde kazandı
Hamilton evinde kazandı
9 0
İnatlaşan kardeşlerin çözümü herkesi şaşırttı
İnatlaşan kardeşlerin çözümü herkesi şaşırttı
93 0
Felix, Çetinkaya için geliyor
Felix, Çetinkaya için geliyor
119 0
banner82

Mesarya, Akdoğan'da start verdi

banner27

Mesarya, Akdoğan'da start verdi
banner267

Birinci Lig ekiplerinden Mesarya dün yaptığı sezon açılışıyla sahaya indi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi koyan ve yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine toplaya sarı-kırmızılı ekip, koydukları hedef yolunda ilk antrenmanı, geçtiğimiz sezonun şampiyon teknik adam Nazım Aktunç yönetiminde Akdoğan Özgürlük Stadı'nda gerçekleştirdi.

Sahalarının zemininin kuruması nedeniyle antrenmanlara Akdoğan'da başlayan Mesarya'da  başkan ve yönetim de ilk antrenmana büyük ilgi gösterdi. Antrenman neşeli geçerken, futbolcuların hırsı yönetim ve teknik heyeti sevindirdi.

Mesarya, Halil Turan ve İbrahim Çıdamlı gibi futbolumuzun önemli yıldızlarını kadrosuna katarken; Arda Sözcü ve Mustafa Kermeoğlu gibi genç yıldızlar ve Halil Türen gibi deneyimli bir futbolcuyla kadrosunu güçlendirmişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.