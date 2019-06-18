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Hamitköylüler piknikte buluşacak

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Hamitköylüler piknikte buluşacak
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Kıbrıs'ın en geniş soyağacına sahip Hamit'in torunları, bu yıl 8. geleneksel Goca Hamit'in Torunları Pikniğini gerçekleştirecekler.

23 Haziran Pazar günü Hamitköy'de (Hamit Mandrez) bulunan atalarından yadigar Armeni ağaçları bölgesinde gerçekleştirilecek olan pikniğe yurt dışında yaşayan Goca Hamit'in soyundan gelenler de katılacak.

Akrabaların buluşacağı, çocukların eğleneceği etkinliklerin düzenleneceği piknik için özel davetiye çıkarılmazken, tüm Hamitköylüler pikniğe davet edildiler.

Goca Hamit'in Torunları Pikniği komitesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ile istişare ederek piknik alanının temizliği için çalışırken, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı da pikniğe davet edildi.

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