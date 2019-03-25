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Kader Akargöl'ün otopsisi yapıldı

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Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde kalmakta olduğu dairede önceki gün ölü bulunan 37 yaşındaki Kader Akargöl'ün bugün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

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Kader Akargöl'ün otopsisi yapıldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kader Akargöl'ün kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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