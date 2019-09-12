Dikkat firari şahıs aranıyor

Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki üç üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran tarihinden beridir tutuklu bulunan Mürsel Aydın, bugün mahkemeye çıkarılmak için götürüldüğü Mahkeme avlusundan firar etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Mürsel Aydın, devam eden mahkemesi dolayısıyla götürüldüğü Lefkoşa Kaza Mahkemesinin avlusundan bugün saat 14:30 sıralarında firar etti.

Mürsel Aydın'ın, üsten beyaz gömlek alttan siyah kot pantolon girmekte olup, 1,70 boylarında sakalsız ve bıyıksız olduğu ifade edilerek söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica edildi.