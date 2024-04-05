Yıldızlarımızdan Mersin’de çifte galibiyet

Türkiye Yıldızlar Voleybol Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları için Mersin de bulunan Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Takımlarımız ilk müsabakalarını kazandı.
Yıldız Kızlar 153 dakikalık mücadele sonucunda ilk maçından 3-2 galip ayrıldı. İki kez geri düşmesine rağmen müthiş bir performans gösteren Yıldız Kızlarımız Adana Çukurova Beldiye sini mağlup ederek Şampiyona ya galibiyetle başladı. Kızlarımız Adana karşısında ilk seti 15-25 ,25-21 ,23-25, 25-16 ,15-13 lük set sonuçları ile 3-2 galip geldi.
Kızlarımız yarın Mersin İhtisas takımı ile Saat 14.00 de karşı karşıya gelecek.
Yıldız Erkeklerimiz ilk maçında Nevşehir Ürgüp Takımını 25-12, 25-13 ve 25-12 lik set skorları ile 3-0 mağlup ederek günü galibiyetle tamamladı.
Yıldız Erkek Takımımız yarın Kayseri Elit Spor Takımı ile Saat 11.00 de karşılaşacak
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