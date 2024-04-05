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Yıldızlarımızdan Mersin’de çifte galibiyet

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Yıldızlarımızdan Mersin’de çifte galibiyet
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Türkiye Yıldızlar Voleybol Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları için Mersin de bulunan Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Takımlarımız ilk müsabakalarını kazandı.
Yıldız Kızlar 153 dakikalık mücadele sonucunda ilk maçından 3-2 galip ayrıldı. İki kez geri düşmesine rağmen müthiş bir performans gösteren Yıldız Kızlarımız Adana Çukurova Beldiye sini mağlup ederek Şampiyona ya galibiyetle başladı. Kızlarımız Adana karşısında ilk seti 15-25 ,25-21 ,23-25, 25-16 ,15-13 lük set sonuçları ile 3-2 galip geldi.
Kızlarımız yarın Mersin İhtisas takımı ile Saat 14.00 de karşı karşıya gelecek.
Yıldız Erkeklerimiz ilk maçında Nevşehir Ürgüp Takımını 25-12, 25-13 ve 25-12 lik set skorları ile 3-0 mağlup ederek günü galibiyetle tamamladı.
Yıldız Erkek Takımımız yarın Kayseri Elit Spor Takımı ile Saat 11.00 de karşılaşacak
 
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