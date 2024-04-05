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Atletizm Federasyonu’ndan münhal duyurusu

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Atletizm Federasyonu’ndan münhal duyurusu
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KKTC Atletizm Federasyonu, sekreter alımı için münhal duyurusu yaptı. Yapılan açıklamada Atatürk Stadı’nda bulunan federasyon  Spor Salonu’nda ekibin bir parçası olarak çalışacak, federasyona ait yazışmaları yapabilecek bir personelin arandığı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca ofis programlarını kullanabilen, iletişimi güçlü, ehliyet sahihi olmanın ve İngilizce bilmenin avantaj sayılacağı belirtildi. Münhal ile ilgilenenlerin mail ile [email protected] adresine müracaatları yapmaları istendi.
 
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