Yıldızlarımız kayıpsız Türkiye Şampiyonası Yarı Finallerinde

Yıldız voleybol takımlarımız tüm maçlarını kazanarak Türkiye Şampiyonası Yarı Finallerine yükseldi

Mersin de düzenlenen Türkiye Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaların da hem Erkeklerde hem de Kızlarda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Yıldızlarımız grup birincisi olarak Yarı Finale yükseldi.

Bugün oynanan son gün karşılaşmalarında Kızlarımız, Osmaniye temsilcisini, Erkeklerimiz Tarsus temsilcisini 3-0 mağlup etti. Kızlarımız 8 puan ,Erkeklerimiz 9 puanla organizasyonu yenilgisiz birinci sırada tamamladı.

Yarı Final Müsabakaları 2-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Kaya" Gençlerimiz organizasyon boyunca büyük bir performans göstererek her zaman ki başarılarına bir yenisini ekleyerek, başarı ile ülke temsiliyetini gerçekleştirdiler. Başarılı sonuçlarda emeği geçen başta hocalarımız Erdinç Serdahoğulları, Kemal Derebey, Özkan Eser ve Turgay Kurt 'u ,bütün sporcularımızı ve bizleri desteklemek için Mersin de bulunan velilerimize koydukları katkı için teşekkür ederiz. Amacımız elde edilebilecek en iyi dereceyi elde edene kadar çalışmaktır."

