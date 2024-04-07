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Türkmenköy, Muhammet abisine ağlıyor

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Türkmenköy, Muhammet abisine ağlıyor
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden biri olan Türkmenköy zamansız bir kayıp daha yaşamanın üzüntüsünü yaşıyor.
Türkmenköy sakini, sevilen simalarından olan Muhammet Özmanvera, bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Özmanevra'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Türkmenköy camisinde kılınan öğle namazına müteaki cenaze namazı sonrasında Türkmenköy Mezarlığı'na defnedildi. 
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