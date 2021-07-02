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Yıldızlarda çeyrek final zamanı

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Yıldızlarda çeyrek final zamanı
2021 Kulüpler arası Yıldızlar Plaj Voleybolu Liginde kızlarda çeyrek finalistler ve eşleşmeleri belli oldu.
Lig maçları başlamadan önce belli olan maç fikstürüne göre önceki akşam oynanan ikinci tur karşılaşmaları sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar adını çeyrek finale yazdırdı.
2021 Kulüpler arası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi 4. Hafta ve final müsabakaları 6 Temmuz da oynanacak.4. hafta müsabakaları saat 18.00 de başlayacak.
Oynanan müsabakalar sonucunda kızlarda çeyrek finalistler ve eşleşmeleri şu şekilde oluştu.
A Grubunda
1. Esentepe 3
2. Esentepe 4
B Grubunda
1. Esentepe 2
2. DAÜ 3
C Grubunda
1. GMBÇS 2
2. GMBÇS 3
D Grubunda
1. DAÜ 2
2. MGA 2
Eşleşmeler
1. Maç Esentepe 2/ Esentepe 4
2. Maç Esentepe 3/DAÜ 3
3. Maç GMBCS 2/MGA 2
4. Maç DAÜ 2/GMBÇS 3
 
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