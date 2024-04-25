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Gençler Birliği evinde çok farklı

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Gençler Birliği evinde çok farklı
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Yet: İskele Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Ilviye Beşe, Deniz Orhunöz
Ceasar L. Gençler Birliği: Chi (20), Hasan Kasap (10), Aykut (4), Ulaş (1), Atilla (9), Hasan Debeş (12), Mert (12), Tolga,Halil (3), Price (10), Can (6)
Çetinkaya: Mustafa, Cantürk (25), Lual (10), Burak ( 4), Mazhan, Halil, Ray Allen (16), Goha (20)
1.periyot: 22-12
İlk yarı: 42-27
3.periyot: 68-39
 
Extend Erkekler Ligi’nde 2. Haftanın kapanış maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Çetinkaya’nın 88-65 mağlup etti.
İskele Spor Salonu’nda oynanan ve baştan sona Caesar Larnaka Gençler Birliği maçtan 88-65 galip ayrıldı.
Ligin üçüncü haftası bu akşam Baf Ülkü Yurdu ile Koopspor maçı ile başlayacak.
 
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